"Злые русские хакеры" RaHDit добыли списки 400 курсантов Академии СБУ

Компьютерные взломщики из группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") смогли добыть полный список личного состава Академии службы безопасности Украины.

Перечень из 400 фамилий курсантов и преподавателей опубликовал антифашистский портал "Немезида".

В сообщении хакеров отмечается, что все учащиеся академии готовятся в ближайшее время пополнить ряды спецслужб Украины.

В настоящий момент в открытом доступе находится список адресов регистрации, телефонов, автомобильных номеров и страниц в социальных сетях как курсантов, так и преподавателей Академии СБУ.

Несколько дней назад русским хакерам удалось провести успешную "тестовую атаку" на официальный сайт Белого дома.