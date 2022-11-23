Компьютерные взломщики из группировки RaHDit ("Злые русские хакеры") смогли добыть полный список личного состава Академии службы безопасности Украины.
Перечень из 400 фамилий курсантов и преподавателей опубликовал антифашистский портал "Немезида".
В сообщении хакеров отмечается, что все учащиеся академии готовятся в ближайшее время пополнить ряды спецслужб Украины.
В настоящий момент в открытом доступе находится список адресов регистрации, телефонов, автомобильных номеров и страниц в социальных сетях как курсантов, так и преподавателей Академии СБУ.
Несколько дней назад русским хакерам удалось провести успешную "тестовую атаку" на официальный сайт Белого дома.
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