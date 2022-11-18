Российская хакерская группа Killnet провела успешную "тестовую атаку" на официальный сайт Белого дома.
Согласно данным специальных интернет-сервисов, портал американской администрации был недоступен более 30 минут.
"Тестовая атака на Белый дом прошла очень успешно! Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов", — гласит сообщение в Telegram-канале Killnet.
Взломщики уточнили, что на сайте была установлена военная государственная защита от проникновения, которую им удалось обойти.
Накануне американские СМИ сообщили, что в смартфонах армии США было обнаружено российское программное обеспечение.
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