Сайт Белого дома впервые в истории взломан русскими хакерами из Killnet

Российская хакерская группа Killnet провела успешную "тестовую атаку" на официальный сайт Белого дома.

Согласно данным специальных интернет-сервисов, портал американской администрации был недоступен более 30 минут.

"Тестовая атака на Белый дом прошла очень успешно! Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов", — гласит сообщение в Telegram-канале Killnet.

Взломщики уточнили, что на сайте была установлена военная государственная защита от проникновения, которую им удалось обойти.

Накануне американские СМИ сообщили, что в смартфонах армии США было обнаружено российское программное обеспечение.