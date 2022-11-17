Reuters: Российское программное обеспечение обнаружили в смартфонах армии США

Солдаты и офицеры американской армии использовали смартфоны, в которых обнаружили компьютерный код, разработанный российской компанией Pushwoosh.

Разработчики называют себя американские компанией, но сама фирма расположена в Новосибирске. В Пентагоне опасаются, что приложение могло шпионить за пользователями.

"Армия США заявила, что в марте удалила приложение, содержащее код Pushwoosh. Этим приложением пользовались на одной из главных военно-учебных баз страны", — сообщает агентство Reuters.

Журналистам удалось выяснить, что фирма, офисы которой находятся в Калифорнии, Мэриленде и столице Вашингтоне, родом из Новосибирска, а в её штаб-квартире трудятся около 40 сотрудников.