Пользователи современных гаджетов часто опасаются, что установленное на смартфон предложение может оказаться шпионским. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, как обнаружить слежку.
Дистрибьюторам в России удалось избежать дефицита на электронную технику, но приобретая новую модель телефона нужно быть осторожным, напоминают специалисты. С помощью гаджетов злоумышленники часто пытаются завладеть личными данными или получить пароли от банковского счёта пользователя.
По словам Вакулина, важно обращать внимание, доступ к каким функциям требует устанавливаемое приложение.
"Пользователи нажимают на все запросы "разрешить", чтобы приложение поскорее запустилось. Никто не задумывается, зачем приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу", — уточнил киберэксперт.
Также программу-шпион можно обнаружить по быстрой разрядке аккумулятора смартфона.
"Первый симптом, который проявляется, это заметное снижение уровня аккумулятора. Будет больше убывать процентов", — отметил специалист в интервью изданию URA.RU.
Приложения для слежки использует фоновый режим работы, но всё же пользуются оперативной памятью и процессором, а значит тратят заряд.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.