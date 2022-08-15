Киберэксперт рассказал, как обнаружить шпионские приложения в смартфоне

Пользователи современных гаджетов часто опасаются, что установленное на смартфон предложение может оказаться шпионским. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, как обнаружить слежку.

Дистрибьюторам в России удалось избежать дефицита на электронную технику, но приобретая новую модель телефона нужно быть осторожным, напоминают специалисты. С помощью гаджетов злоумышленники часто пытаются завладеть личными данными или получить пароли от банковского счёта пользователя.

По словам Вакулина, важно обращать внимание, доступ к каким функциям требует устанавливаемое приложение.

"Пользователи нажимают на все запросы "разрешить", чтобы приложение поскорее запустилось. Никто не задумывается, зачем приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу", — уточнил киберэксперт.

Также программу-шпион можно обнаружить по быстрой разрядке аккумулятора смартфона.

"Первый симптом, который проявляется, это заметное снижение уровня аккумулятора. Будет больше убывать процентов", — отметил специалист в интервью изданию URA.RU.

Приложения для слежки использует фоновый режим работы, но всё же пользуются оперативной памятью и процессором, а значит тратят заряд.