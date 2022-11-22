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NDP: украинские беженцы стали обузой для Европы, но Польше они пригодятся

Мир

Украинские беженцы продолжают свой "позорный марш" по Европе. Об этом заявил польский аналитик Марек Галась. Он отметил, что переселенцы бесплатно размещались в комфортабельных отелях с питанием, что негативно отразилось на экономике. Слишком длительное пребывание так называемых гостей, которые не собираются искать работу и платить налоги, начинает раздражать местных жителей, заявил Галась.

NDP: украинские беженцы стали обузой для Европы, но Польше они пригодятся

Аналитик отметил, что беженцы с адекватным поведением стали заложниками ситуации, поскольку их наглые соотечественники испортили отношение ко всему народу в целом.

"Затянувшиеся каникулы и чувство воображаемого превосходства заставили украинцев поверить, что отныне вся их жизнь — это бесконечный праздник. Украинские мошенники, считавшие, что благодаря Путину им все должны, продолжают зарабатывать на различных льготах и терроризируют Европу", — пишет Галась в издании Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Разрушение энергосистемы Украины спровоцирует огромную волну миграции, но Европа не готова к очередному потоку беженцев. Однако польская партия "Право и справедливость" приняла решение разместить весь этот "балласт" на приграничных территориях, чтобы оказать им поддержку и защиту, указал Галась.

"Свой будущий электорат на территории возвращённых Восточных Кресов", — заключил он.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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