Украинские беженцы продолжают свой "позорный марш" по Европе. Об этом заявил польский аналитик Марек Галась. Он отметил, что переселенцы бесплатно размещались в комфортабельных отелях с питанием, что негативно отразилось на экономике. Слишком длительное пребывание так называемых гостей, которые не собираются искать работу и платить налоги, начинает раздражать местных жителей, заявил Галась.
Аналитик отметил, что беженцы с адекватным поведением стали заложниками ситуации, поскольку их наглые соотечественники испортили отношение ко всему народу в целом.
"Затянувшиеся каникулы и чувство воображаемого превосходства заставили украинцев поверить, что отныне вся их жизнь — это бесконечный праздник. Украинские мошенники, считавшие, что благодаря Путину им все должны, продолжают зарабатывать на различных льготах и терроризируют Европу", — пишет Галась в издании Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
Разрушение энергосистемы Украины спровоцирует огромную волну миграции, но Европа не готова к очередному потоку беженцев. Однако польская партия "Право и справедливость" приняла решение разместить весь этот "балласт" на приграничных территориях, чтобы оказать им поддержку и защиту, указал Галась.
"Свой будущий электорат на территории возвращённых Восточных Кресов", — заключил он.
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