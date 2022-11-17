Myśl Polska: приехавшие в Польшу украинцы учат местных "правильной" жизни

Украинские переселенцы, которые сбежали в Польшу после начала спецоперации, начинают чувствовать себя увереннее, чем в своей собственной стране. Об этом заявил аналитик Аркадиуш Микса.

Польский обозреватель рассказал, что Малгожата Шлаговская-Скульская на протяжении десяти лет организовывала фестиваль российского кинематографа "Спутник над Варшавой". Мероприятие сближало народы с помощью культуры и творчества, однако из-за украинцев в этом году фестиваль был сорван, заявил Микса.

"Почитатели Бандеры* решили Шлаговскую морально пропесочить. Негоже давать Шлаговской субсидии, если нескольким украинским организациям они не достались. Украинцы лучше знают, что для нас хорошо, а что нет", — пишет аналитик.

Сейчас в Польше пытаются сделать всё, чтобы уничтожить любые проявления русской культуры, хотя подобная политика только усугубляет враждебность между народами, подчеркнул Микса.

"Россию, какой бы она ни была, не стереть с земного шара, а людей не заставить забыть о Достоевском, Чайковском или Звягинцеве. Мир — с нами или без нас — всё равно вернётся к диалогу с Россией", — заявил он в издании Myśl Polska.

Польский эксперт признал: его возмущает факт того, что украинские беженцы диктуют Варшаве, как "правильно" тратить деньги, которые были получены с налогов поляков.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).