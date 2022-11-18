Киевские власти не исключают полного отключения света в городе

Власти Киева готовятся ко всем возможным сценариям в плане энергообеспечения города, в числе которых и полное отключение света. Об этом проинформировал замглавы городской администрации Николай Поворозник.

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", — сказал Поворозник на телеканале "Киев".

Член киевской администрации пояснил, что пока у властей получилось перейти на отключения электроэнергии по графику взамен аварийных. Однако когда на улице станет холоднее, рост энергопотребления дополнительно нагрузит систему, которая может просто этого не выдержать, в результате чего горожанам придётся готовиться к очередным аварийным отключениям света.