Власти Киева готовятся ко всем возможным сценариям в плане энергообеспечения города, в числе которых и полное отключение света. Об этом проинформировал замглавы городской администрации Николай Поворозник.
"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", — сказал Поворозник на телеканале "Киев".
Член киевской администрации пояснил, что пока у властей получилось перейти на отключения электроэнергии по графику взамен аварийных. Однако когда на улице станет холоднее, рост энергопотребления дополнительно нагрузит систему, которая может просто этого не выдержать, в результате чего горожанам придётся готовиться к очередным аварийным отключениям света.
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