Украина на грани замерзания и полной тьмы: мэры призывают людей покидать города

Украина практически целиком сидит без света, тепла и газа, когда удастся восстановить газо-, электро- и теплоснабжение, неизвестно.

Как минимум 90 российских ракет уничтожили около 30 объектов, среди которых ТЭС и подстанции: "калибровка" идет день за днем". Фактически во многих случаях это были повторные удары, поэтому потребители во Львовской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Одесской и других областях моментально ощутили это на себе.

Глава "Укрэнерго” Владимир Кудрицкий заявил о сложной ситуации в течение ближайших дней. То есть веерные отключения сменяются аварийными, сообщает заблокированная в РФ "Страна.Ua".

Основные проблемные точки на карте — это:

Киев,

Киевская область,

Черниговская область,

Черкасская область,

Житомирская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Полтавская область.

Киев неотвратимо становится непригодным для жизни. Света нет по 8-12 часов в сутки и в таких условиях жить и работать нереально. Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук пожаловался, что Киевская макаронная фабрика уже больше двух недель не работает и не выпускает продукцию. Многие бизнесмены разорены, отметил и глава общественного объединения "СейвФОП" Сергей Доротич.

Если система будет функционировать не больше шести часов в сутки, теплообеспечение не сможет нормально работать. Особенно пострадали киевский и харьковский энергоузлы, и электричество просто не доходит к потребителю: повреждены подстанции, трансформаторы, частично ЛЭП.

Жители городов резко переключились на генераторы и прочее "оборудование для блэкаута" — от газовых горелок до фонариков. Следствием этого стали ЧП, связанные с неправильным использованием техники. Пожары становятся обыденностью.

Гендиректор энергетического оператора Yasno Сергей Коваленко заявил, что на выходных в столице были экстренные отключения практически без графиков. Предприятия еще пытаются работать, но на генераторах полноценного процесса не построить.

Руководители городов уже призывают "уезжать из многоэтажек, в которых будет невозможно жить", а также бизнесу — покидать города, чтобы сохранить хотя бы что-то. Все усугубляет похолодание, которое синоптики обещают уже на днях.

Люди действительно уезжают в пригороды и деревни, где проще решать вопросы пропитания и обогрева. Иногородние пытаются найти дома с автономным отоплением, так как зима уже на дворе, нагрузки растут и нужно готовиться к выживанию.

Когда температура на улице упадет на 5-7 градусов, потребление электроэнергии по стране взлетит "от 10%" и... рухнет, считают аналитики.