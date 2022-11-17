Российские пранкеры позвонили бывшему президенту Украины Петру Порошенко. В ходе общения, видео которого опубликовано в Telegram-канале Вована и Лексуса, политик рассказал, почему ему было выгодно подписать Минские соглашения.
Пранкеры вели разговор от лица Майкла Макфола, бывшего посла США в России. Порошенко в беседе признался, что Минские соглашения были нужны по нескольким причинам. По словам экс-главы Украины, подписанные договорённости дали дополнительные четыре года на обучение военных страны по стандартам НАТО и формирования вооруженных сил.
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