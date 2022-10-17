Пророчество Порошенко о Донбассе описывает текущую жизнь на Украине

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 2015 году предсказывал Донбассу нерадужное будущее, однако теперь его пророчество сбывается для Украины, которая всё глубже погружается в кризис, сообщают авторы украинского Telegram-канала "Легитимный".

"У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет поддержка детей и пенсионеров — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть по подвалам", — сказал Порошенко семь лет назад.

Время показало, что украинский политик предсказал судьбу не Донбасса, а Украины, которая сейчас переживает всё то, что терпели жители ДНР и ЛНР в течение восьми лет геноцида.

Слова Порошенко точно отражают текущую жизнь Украины, жители которой прячутся в своих домах без электричества в ожидании суровой зимы и больших счетов за коммунальные услуги.