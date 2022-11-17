Жёсткое выступление Небензи в СБ ООН слушали в полной тишине

В падении ракет на территорию Польши изначально обвинили Москву. После этого мягкая дипломатия российской стороны подошла к концу. Жёсткое выступление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи слушали в полной тишине, сообщает "Царьград".

Москва не удивляется тому, что страны коллективного Запада пытаются обвинить Россию вопреки здравому смыслу, заявил Небензя.

"Ущербность этой логики проявляется во всей красе применительно к безответственным обстрелам Запорожской АЭС, за которыми, как все здесь прекрасно понимают, стоит Украина", — сказал он.

Дипломат также прокомментировал высказывание Запада: "Если бы не Россия, мы бы не оказались там, где оказались". Постпред напомнил кровавый переворот 2014 года, который произошёл в Киеве с подачи западных стран, и отметил, что украинские власти отказывались выполнять Минские соглашения, продолжая вести войну против республик Донбасса.

Также он указал западным странам на регулярные поставки вооружения в качестве военной помощи ВСУ.

"А раз вы поступаете так, как поступаете, нам приходится реализовывать поставленные перед СВО цели, ослабляя военный потенциал Украины, создаваемый прежде всего за счёт безудержной накачки западными вооружениями", — заявил Небензя.

Выступление дипломата проходило в полной тишине, так как западные коллеги не смогли ему возразить.