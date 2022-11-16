Кнутов объяснил, почему в Польшу прилетели ракеты: "США и Украина доработали"

У ракет российского производства, которые упали на территорию Польши, службы составляет 10 лет, но Киев использует их уже более 30 лет. Поэтому американцы и украинцы пытались их "доработать", в результате чего оружие начало вести себя неадекватно. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов, комментируя Pravda.Ru недавний инцидент в Люблинском воеводстве.

"Скорее всего, летела крылатая ракета, её взяли на сопровождение. Соответственно, произвели пуск ракеты, потом произошел срыв сопровождения и, соответственно, ракета ушла на территорию Польши, где и взорвалась", — объяснил он.

Авиационные комплексы радиообнаружения и наведения (АВАКС) Запада круглосуточно следят за воздушным пространством Незалежной и дают информацию украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) по ведению огня по российским крылатым ракетам, заявил Кнутов. Соответственно, в этот раз западная электронная система разведки также была в курсе, куда именно полетит ракета, и где украинская ПВО будет её сбивать.

"Поэтому Пентагон сразу сказал, что не подтверждает, что эта ракета была российская", — отметил эксперт.

Кнутов не исключает, что сами поляки могли произвести взрыв и разбросать обломки украинской ракеты в Пшеводуве. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку американцы сразу бы заметили это с помощью АВАКС дальнего радиоэлектронного обнаружения.

Ранее на территорию Польши упали две ракеты, которые прилетели с украинской стороны. В результате удара погибли два человека.