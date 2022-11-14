Руководитель финского МИД Пекка Хаависто высказался о возможности проведения переговоров между Москвой и Киевом. Также министр назвал необходимое для этого диалога условие.
"Можно организовать любые переговоры, если РФ выведет все войска с территории Украины", — сказал глава внешнеполитического ведомства во время встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.
Ранее дипломатические источники Wall Street Journal сообщили, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сформулировать более реалистичные требования для переговоров с Россией и отказаться от намерения контролировать Крым.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.