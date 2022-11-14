МИД Финляндии: переговоры по Украине возможны только при выводе войск РФ

Руководитель финского МИД Пекка Хаависто высказался о возможности проведения переговоров между Москвой и Киевом. Также министр назвал необходимое для этого диалога условие.

"Можно организовать любые переговоры, если РФ выведет все войска с территории Украины", — сказал глава внешнеполитического ведомства во время встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе.

Ранее дипломатические источники Wall Street Journal сообщили, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сформулировать более реалистичные требования для переговоров с Россией и отказаться от намерения контролировать Крым.