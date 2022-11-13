WSJ: Салливан считает, что Киеву нужны реалистичные позиции на переговорах

По мнению помощника лидера США по нацбезопасности Джейка Салливана, Киеву нужны более реалистичные позиции для переговоров с Россией. Об этом Салливан заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе их последней встречи, сообщает Wall Street Journal.

Судя по информации, представленной дипломатическими источниками, на которые ссылается издание, Киеву, по мнению Белого дома, стоит показать хотя бы готовность к ведению переговоров.

"Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели… восстановить контроль над Крымом", — говорится в статье.

Ранее Зеленский законодательно закрепил свой отказ проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, согласно сообщениям западной прессы, на Западе считают, что Киеву придётся пойти на переговоры с Россией, после чего Зеленский в качестве условий для возобновления диалога с Москвой назвал, в числе прочего, "восстановление территориальной целостности Украины".