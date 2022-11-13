Asia Times: конфликт на Украине развязали производители оружия из США

Главными инициаторами конфликта между Россией и США являются американские компании, производящие оружие. Они же способствовали обострению украинского кризиса, заявил обозреватель Леонард Гудман.

Оружейники в США — это наиболее влиятельные бизнес-группы, которые и определяют внешнюю политику страны. Им нужны активные военные конфликты по всему миру, чтобы увеличивать доходы и оправдывать ожидания инвесторов, добавил он.

"Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения", — написал аналитик в издании Asia Times.

Эксперт напомнил, что такие военные компании как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics являются главными спонсорами Демократической партии США, а потому могут влиять на решения Белого дома.

"Короче говоря, богачи требуют, чтобы их прислужники во власти действовали решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала", — резюмирует Гудман.