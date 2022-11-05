Киев согласовал с США план "победы" Украины над Россией

Глава администрации украинского президента Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на совместной встрече согласовали план "победы" над Россией.

На пресс-конференции после переговоров Ермак заявил, что удалось "чётко сформулировать понимание победы". По его словам, Киев "победит", когда получит контроль над вернувшимися к РФ территориями, в том числе над Донбассом и полуостровом Крым, Россия выплатит "компенсацию", а Запад обяжется защищать Украину от "нового нападения".

Глава офиса президента Украины заверил, что все пункты плана согласованы с "партнерами", а "Британия, Германия, Франция будут поддерживать нас до победы".

Ранее стало известно, что всех украинских государственных служащих планируют законодательно заставить учить английский язык.