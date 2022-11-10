Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у Белграда своя позиция по украинскому конфликту.
Вучич встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам встречи сербский лидер заявил, что Белград продолжает следовать заключениям Совета нацбезопасности. Отречётся он от них только в том случае, "если над головой будет Дамоклов меч". Однако Сербия, по его словам, не намерена отказываться от собственной политики, в том числе, в отношении конфликта на Украине.
"Висит ли меч над нашей головой? Нет, и я знаю это. Легко ли это? Нет. Просто ли это? Нет", — сказал Вучич.
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