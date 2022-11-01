Die Welt*: Германия потребовала, чтобы Сербия сделала выбор между РФ и ЕС

Власти Германии настаивают на том, чтобы Сербия сделала выбор между Евросоюзом и Россией, с которой её давно связывают дружеские узы.

В Германии считают, что Сербии следует поторопиться с принятием этого решения, пишет Die Welt*.

"Необходимость принятия решения становится все более острой в связи с геополитическими событиями", — такие слова государственного представителя в Берлине приведены в материале издания.

Аналитики подчеркнули, что намерение Сербии укреплять и развивать сотрудничество с Россией не нашло понимания у немецких властей, которые уверены, что если страна является кандидатом в ЕС, ей следует придерживаться антироссийской санкционной политики Евросоюза.

Берлин с недавних пор перестала устраивать нейтральная позиция балансирования между РФ и ЕС, которую выбрал сербский лидер Александр Вучич. В Германии ему дают понять, что выбор в пользу России может негативно сказаться на сербско-европейских отношениях.

"Если Вучич решит вести свою страну к присоединению к ЕС, у него будет поддержка федерального правительства. Если он решит пойти другим путем, последствия будут обратными", — отмечается в материале.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.