Существование Сербии напрямую зависит от дружеских отношений с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин.
"Дружба с Россией имеет огромное значение и без неё мы рискуем физическим исчезновением Сербии", — пояснил Вулин газете "Новости".
Он подчеркнул, что сербам давно пора понять отношение Евросоюза к их стране и принять тот факт, что будущее зависит от России, Китая и других свободных стран.
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