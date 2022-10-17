Глава МВД Сербии: страна перестанет существовать без России

Существование Сербии напрямую зависит от дружеских отношений с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин.

"Дружба с Россией имеет огромное значение и без неё мы рискуем физическим исчезновением Сербии", — пояснил Вулин газете "Новости".

Он подчеркнул, что сербам давно пора понять отношение Евросоюза к их стране и принять тот факт, что будущее зависит от России, Китая и других свободных стран.