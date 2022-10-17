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Глава МВД Сербии: страна перестанет существовать без России

Мир

Существование Сербии напрямую зависит от дружеских отношений с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин.

"Дружба с Россией имеет огромное значение и без неё мы рискуем физическим исчезновением Сербии", — пояснил Вулин газете "Новости".

Он подчеркнул, что сербам давно пора понять отношение Евросоюза к их стране и принять тот факт, что будущее зависит от России, Китая и других свободных стран.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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