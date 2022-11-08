The Wall Street Journal: Байден является угрозой американской демократии

В 2012 году Джо Байден заявлял, что республиканец Митт Ромни может "посадить на цепь" чернокожих граждан Соединённых Штатов. Во время предвыборных кампаний хозяин Белого дома часто запугивает избирателя, поэтому является угрозой американской демократии, считает обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер.

"Если честно, Джо Байден похож на мальчика, который кричит "волки". Или, возможно, он больше похож на троянскую жрицу Кассандру, наделённую пророческой мудростью, но трагически обречённую богами на недоверие. А может быть, он просто отчаянный и бессовестный политикан, уже не первый раз прядущий паутину, призванную напугать людей гнусными предсказаниями, чтобы они проголосовали за продление его собственной политической карьеры и продвижение идеологических целей его партии. Я не могу решить. Выбирайте", — высказался Бейкер.

Также обозреватель отметил позицию демократов, которые могут высказаться на промежуточных выборах относительно демонтажа независимого конституционного суда США, прав штатов на определение порядка голосования и других институтов американской власти.