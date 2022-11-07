Die Welt*: день выборов в конгресс может стать для Байдена самым мрачным

День промежуточных выборов в США может стать самым мрачным за всё время президентства Джо Байдена. Такое мнение высказал журналист немецкого издания Die Welt* Даниэль Фридрих Штурм.

Он считает, что хозяин Белого дома рискует не только потерять лояльное большинство в обеих палатах конгресса, но и получить сторонников своего оппонента Дональда Трампа на основных постах в законодательном органе.

Обозреватель назвал главной причиной этого всеобщее разочарование американцев, почти каждый из которых чувствует "дыру в кошельке".

Журналист добавил, что источник многих проблем США кроется в государственном устройстве, так как американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.