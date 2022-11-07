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The Washington Post: Украину ждёт "республиканская зима"

Мир

Украину ждёт "республиканская зима", поскольку республиканцы могут урезать финансирование Киева после своей вероятной победы на выборах в Конгресс США. Об этом пишет The Washington Post.

The Washington Post: Украину ждёт "республиканская зима"

Журналисты полагают, что республиканцы, возможно, готовы полностью изменить подход США к поддержке сопротивления Украины.

Газета отмечает, что это "поразительный отход от не столь отдалённых парадигм" партии, которая всегда продвигала более "ястребиную" военную политику на мировой арене.

Более того, похожие предложения звучат и от "левых" представителей самой Демпартии, а внутри республиканцев на этом фоне зреет разделение на несколько "крыльев": на традиционалистов, интернационалистов и популистов по типу венгерского премьера Виктора Орбана, дружественного Москве, считают авторы публикации.

Издание приводит слова сенатора Криса Мёрфи, который заявил, что будет настоящий кризис, когда республиканское большинство в Палате представителей откажется поддержать дополнительную помощь Украине.

Ранее французский полковник Жак Огар заявил, что республиканцы смогут подтолкнуть Зеленского к переговорам с Москвой.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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