Республиканцы смогут подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, если они выиграют выборы в Конгресс США. Такое мнение высказал французский полковник в отставке Жак Огар в беседе с корреспондентом РИА Новости.
В военных действиях на Украине республиканцы заинтересованы меньше, чем президент США Джо Байден и его правительство демократов. Если они победят, то затормозят предоставляемую Украине помощь, считает он.
По словам полковника, разделение по вопросу помощи, о которой просит Киев, в Европе становится всё больше
"Если Украина столкнётся с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнёт Зеленского к переговорам", — заключил собеседник издания.
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Эксперты проинформировали об опасных составляющих пакета военной помощи Украине.