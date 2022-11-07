Полковник Огар: республиканцы смогут подтолкнуть Зеленского к переговорам

Республиканцы смогут подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией, если они выиграют выборы в Конгресс США. Такое мнение высказал французский полковник в отставке Жак Огар в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В военных действиях на Украине республиканцы заинтересованы меньше, чем президент США Джо Байден и его правительство демократов. Если они победят, то затормозят предоставляемую Украине помощь, считает он.

По словам полковника, разделение по вопросу помощи, о которой просит Киев, в Европе становится всё больше

"Если Украина столкнётся с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнёт Зеленского к переговорам", — заключил собеседник издания.