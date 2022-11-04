Венгрия: Европа раздула из конфликта на Украине глобальную проблему

Европейские лидеры раздули из локального конфликта на Украине глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

Варга подчеркнула, что ввод антироссийский санкций стал триггером усиления конфликта, несмотря на то, что рестрикции больше вредят Европе, чем России.

"ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе", — пояснила министр National Interest.

Политик подчеркнула, что Москва по-прежнему имеет большие доходы от добычи ресурсов, хотя и поставляет их гораздо меньше. Тогда как Европа вынуждена платить за газ и нефть завышенную стоимость, отказавшись от поставок из России.