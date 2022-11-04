Когда в Европе усилится кризис, а США погрузятся в рецессию, политики будут вынуждены сесть за стол переговоров с Россией, заявили британские аналитики.
По их мнению, европейцы и американцы вынудят правительства своих стран пойти на дипломатические меры.
"Если экономические условия в Европе станут ещё хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми", — заявили аналитики The Guardian.
Как подчеркнули авторы, кроме того, если конфликт на Украине обострится, то не исключено вмешательство НАТО, что повлечёт за собой непоправимые последствия, чего Запад и Ес допустить не могут.
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