Васильев: Украина должна быть исключена из списка проблем США к 2024 году

США придерживаются курса на Украине, который направлен на разжигание и раскручивание спиралей военного конфликта. Это принципиальная позиция администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя Pravda.Ru призыв республиканца Пола Госара к Вашингтону.

До конца 2022 года у Белого дома будут все необходимые рычаги для ведения данной политики в отношении Киева, считает эксперт. Он подчеркнул, что даже в случае поражения Демократической партии по итогам промежуточных выборов полномочия Конгресса 117-ого созыва истекут только в конце текущего года.

Васильев считает, что существенные перемены в американской позиции произойдут в январе, когда Республиканская партия сможет вносить корректировки в политические процессы.

"В данном случае у республиканцев появится возможность экономически подрезать или ограничить военную помощь Украине", — объяснил политолог.

Также не исключено, что призывами к началу мирных переговоров сенаторы прощупывают американское общественное мнение.

"Это, возможно, вызвано тонкой практикой сторонников Трампа, для того чтобы доказать, что предполагаемая победа на выборах истекает не только из недовольства внутренней политикой, но и является сигналом для пересмотра позиции на Украине", — отметил собеседник Pravda.Ru.

На сегодняшний день Киев ухудшает положение американской экономики по принципу причинно-следственной связи, указал эксперт. В общественном мнении растёт представление, что инфляция и энергетические проблемы США являются результатом побочных следствий украинского конфликта.

После начала спецоперации Запад был убеждён, что Россия пересмотрит свои цели и задачи, однако этого не произошло. Поэтому американское общество устало от ожидания быстрых успехов, считает Васильев.

"Часть республиканцев, которая ориентирована на поддержку населения, исходит из того, что к президентским выборам 2024 года надо сделать так, чтобы этот конфликт был исключён из списка проблем, которые стоят перед Америкой", — заключил эксперт.

Ранее член палаты представителей, республиканец Пол Госар заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, поскольку Вашингтон не играет никакой роли в данном вопросе.