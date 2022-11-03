Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба предложил украинцам в отсутствие электроэнергии заниматься любовью и наслаждаться жизнью.
"Я думаю, что, вероятно, уровень рождаемости в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без каких-либо возможностей. Ничего, никакого света. Так что это лучшее время для занятий любовью и наслаждения жизнью. И я это серьёзно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", — сказал он в интервью испанской радиостанцией Cadena SER.
Ранее сообщалось, что жители Украины со 2 ноября столкнутся с почасовым отключением света. Об этом заявил оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго". Почасовые отключения электроэнергии коснутся жителей Киева, центральных и северных областей страны.
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