Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба предложил украинцам в отсутствие электроэнергии заниматься любовью и наслаждаться жизнью.

"Я думаю, что, вероятно, уровень рождаемости в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без каких-либо возможностей. Ничего, никакого света. Так что это лучшее время для занятий любовью и наслаждения жизнью. И я это серьёзно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", — сказал он в интервью испанской радиостанцией Cadena SER.