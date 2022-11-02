Жители Украины со 2 ноября столкнутся с почасовым отключением света. Об этом заявил оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго". Почасовые отключения электроэнергии коснутся жителей Киева, центральных и северных областей страны.
Как сообщили в "Укрэнерго", необходимость ограничить употребление энергии является вынужденной мерой для снижения нагрузки на сети и предотвращения повторных аварий. Проблемы с электроэнергией на Украине начались после успешных ракетных ударов и атак дронами российской армии.
Ранее жителей Киева уже предупредили о возможном отключении света на несколько недель. По словам главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы, из-за аварийных работ киевляне могут остаться без электроэнергии на несколько недель.
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