"Укрэнерго" будет включать свет на Украине по часам

Жители Украины со 2 ноября столкнутся с почасовым отключением света. Об этом заявил оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго". Почасовые отключения электроэнергии коснутся жителей Киева, центральных и северных областей страны.

Как сообщили в "Укрэнерго", необходимость ограничить употребление энергии является вынужденной мерой для снижения нагрузки на сети и предотвращения повторных аварий. Проблемы с электроэнергией на Украине начались после успешных ракетных ударов и атак дронами российской армии.

Ранее жителей Киева уже предупредили о возможном отключении света на несколько недель. По словам главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы, из-за аварийных работ киевляне могут остаться без электроэнергии на несколько недель.