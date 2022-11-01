Величайший грех президента США Джо Байдена заключается в отказе от независимости в энергетике, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо.
"У нас она была, но сейчас у нас ее нет", — сказал политик в эфире Fox News.
По его словам, на главу Белого дома оказывают влияние "климатические экстремисты", которые душат энергетический сектор США.
Также сенатор напомнил, что при Байдене в стране резко выросли инфляция и преступность.
"Байден поставил Америку в такое положение, когда у нас на спине висит бумажка с надписью: "пни меня"", — отметил Баррассо.
Он назвал неудивительными действия Саудовской Аравии, которая отказала США в просьбе увеличить добычу нефти.
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