В США назвали главным грехом Байдена отказ от независимости страны в энергетике

Величайший грех президента США Джо Байдена заключается в отказе от независимости в энергетике, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо.

"У нас она была, но сейчас у нас ее нет", — сказал политик в эфире Fox News.

По его словам, на главу Белого дома оказывают влияние "климатические экстремисты", которые душат энергетический сектор США.

Также сенатор напомнил, что при Байдене в стране резко выросли инфляция и преступность.

"Байден поставил Америку в такое положение, когда у нас на спине висит бумажка с надписью: "пни меня"", — отметил Баррассо.

Он назвал неудивительными действия Саудовской Аравии, которая отказала США в просьбе увеличить добычу нефти.