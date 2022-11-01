Американцы обрушились с критикой на президента США Джо Байдена за угрозы в адрес нефтяных компаний на фоне топливного кризиса.
По мнению граждан, в сложившейся ситуации на энергетическом рынке виноват исключительно Вашингтон.
"Я предполагаю, что такое происходит, когда вы препятствуете строительству нефтепроводов и нефтеперерабатывающих заводов в США", — отметил пользователь под соответствующим материалом CNBC.
Американцы предположили, что сначала Вашингтон обрушил рынок, а теперь ищет виноватых и "дёргается".
"Нервничаешь? Потому что в стране вот-вот закончится дизельное топливо", — задался вопросом ещё один комментатор.
"Если вы затеяли перепалку с саудовцами и остановили добычу нефти у себя, то ждите поражения 8 ноября", — резюмировал пользователь.
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