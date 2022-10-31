Александров: Россия не будет отвечать, если судно с зерном подорвётся на мине

Россия прекратила следить за безопасным движением сухогрузов с зерном. Об этом заявил ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя в интервью Pravda.Ru приостановку участия Москвы в "зерновой сделке".

По его словам, российское разрешение на проход кораблей из портов Украины через Турцию никогда не требовалось. Как пояснил политолог, смысл участия РФ в "зерновой сделке" состоял в том, что Москва обеспечивала безопасность пути.

"А теперь мы безопасность обеспечивать не будем. Если вдруг какое-то судно подорвётся на мине, мы за это уже не отвечаем. Более того, считаю, если суда сейчас туда пойдут, в Одессу, надо по портовой инфраструктуре этого города нанести мощный ракетный удар, который выведет часть этих судов из строя. То есть не топить их в море, это было бы вызывающим актом. В дальнейшем, думаю, уже желающих не будет ходить на Украину", — отметил Александров.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ должны провести хотя бы одну такую "акцию" в Одессе.

Ранее стало известно, что Украина, Турция и ООН согласовали маршрут 16 судов в Чёрном море в рамках реализации "зерновой сделки".