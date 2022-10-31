Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни

То, что зерновой экспорт Украины шёл вовсе не нуждающимся странам, а преимущественно странам пока ещё богатой и сытой Европы — всем понятно. Европейские импортёры пытаются активно выдоить все агроресурсы из плодородной чернозёмной территории. При этом, обычный европеец вряд ли подозревает, что украинское зерно может быть опасно для жизни человека.

В русском языке есть выражение "купить кота в мешке" — то есть, приобрести товар непонятного качества с сюрпризом. И эта фраза в нашем культурном коде делает нас, россиян, очень придирчивыми покупателями.

Является ли таким же требовательным покупателем европеец. Насколько он полагается на красивую упаковку в ущерб качеству продукта. Сейчас мы говорим, прежде всего, о некоем собирательном образе европейца — не как человека потребителя, а как организации, закупающей продукцию на Украине.

Логично предположить, что военные действия на Украине могли негативно сказаться на качестве производимой там продукции. Причём, в любых сферах, не только сельском хозяйстве. Причинами этого могут быть:

нарушения технологий изготовления из-за дефицита некоторых ингредиентов;

желание побыстрее изготовить большие объёмы продукции при не очень хорошем качестве;

недостаток специалистов на технологических линиях по причине мобилизации.

И т. д. и т. п.

Может показаться, что это всё надуманные страхи и фантазии в намеренном желании автора очернить Украину. Но нет. И сама украинская сторона довольно откровенно сигнализирует о негативных моментах в качестве производимой сельхозпродукции.

В частности, говорится о проблемах с кукурузой урожая 2021 года. Здесь надо понимать, что львиная доля агропродукции, вывозившейся последние месяцы из одесских портов, — это, прежде всего, урожай 2021 года. И поскольку с 24 февраля и до конца июля Киев остановил экспорт зерна из большей части морских портов, то склады, зернохранилища, элеваторы оказались банально завалены урожаем прошлого года. Его некуда было вывозить.

А ведь хранение зерна — это не то же самое, что хранить кирпичи на открытой площадке базы строительных материалов. Длительное хранение сельхозпродукции требует специальных хранилищ, строгого соблюдения температурных режимов, влажности и соответствующей химической обработки от вредителей.

Вот с этим, по мнению украинских специалистов, и могли возникнуть проблемы. Необходимость более длительного, чем обычно, хранения зерна, да ещё и в условиях перебоев с поставками топлива для обеспечения температурных режимов на элеваторах, вынудило аграриев к чрезмерному применению пестицидов для борьбы с естественными вредителями. Например, плесенью,

Естественно, что такая усиленная химическая обработка могла вызвать заражение зерна токсичными веществами. Так, например, очень вероятно повышенное содержание микотоксинов, то есть вредных веществ, образующихся от плесневых грибов. Далее в списке идут бензопирен, РАН4 и диоксины.

Бензопирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды. Он опасен для человека даже при малой концентрации. В 2012 году Международное агентство по изучения рака (МАИР) отнесло бенз(а)пирен к группе канцерогенных для человека веществ (Группа 1).

Украинские эксперты не оперируют конкретными данными, они лишь выражают опасения. А учитывая, что украинские СМИ не очень-то любят посыпать себе голову пеплом, то к выражению таких опасений, раз они появились, стоит прислушаться всерьёз.

Несмотря на такие "токсичные" замечания на химическую тему, в остальном специалисты-аграрии оценивают потенциал нового урожая, уже 2022 года, довольно высоко. Они сравнивают такие показатели:

влажность,

повреждённость,

уровни протеина и клейковины.

Но если кукуруза, ячмень и рапс не очень изменились, то пшеница сильно дала маху. Уровень клейковины упал с 25,9 до 21,4%, что сразу переводит украинскую пшеницу из 3 класса в 4-й. То есть, теперь европейцы не смогут использовать украинское зерно для выпекания хлебобулочных изделий, только для круп и макаронных изделий.

Впрочем, ранее мы высказывали мнение, что украинское зерно вывозится в Европу не только как продовольствие, но и как сырьё для биотоплива. В большей степени, это касается, конечно, кукурузы и рапса. А кукуруза, между прочим, — основной продукт экспорта из Одесских портов. Пшеница только на втором месте.

Но если потенциально токсичная (а чиновники Евросоюза вряд ли этого не знают) пшеница тоже завозится в Европу без страха и упрека, значит химическое содержание зерна покупателей не очень волнует. И тогда двойственность оценок украинских экспертов тоже становится понятна. Урожай хорош. Кушайте европейцы, но аккуратно. А лучше — в печку.

Конечно, исходя из заголовка статьи, не следует думать, что украинское зерно — это некий аналог оружия массового уничтожения. И что оно смертельно опасно. Нет. Но и говорить о судьбоносности украинского зерна в контексте решения проблемы мирового голода тоже наивно. Тем более, Россия может спокойно заместить украинские поставки своим зерном.

И, кстати, тезис о токсичности украинского зерна вполне сгодится в качестве ещё одного обоснования и причины для закрытия зернового коридора. Тем более, не мы это придумали. Так говорят украинцы.

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