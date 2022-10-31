Folha de São Paulo: после поражения Болсанару не с кем не говорит

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару после поражения на выборах так и не дал комментариев прессе, кроме того лидер станы не разговаривает и со своими министрами.

Как подчеркнули местные СМИ, политик "играет в молчанку".

"Болсонару находится во дворце Алворада, он не захотел говорить с министрами по телефону или принять их в резиденции", — передаёт Folha de São Paulo.

По данным СМИ, журналисты дежурили у резиденции более 40 минут, но в доме просто погасили свет.