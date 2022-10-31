Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару после поражения на выборах так и не дал комментариев прессе, кроме того лидер станы не разговаривает и со своими министрами.
Как подчеркнули местные СМИ, политик "играет в молчанку".
"Болсонару находится во дворце Алворада, он не захотел говорить с министрами по телефону или принять их в резиденции", — передаёт Folha de São Paulo.
По данным СМИ, журналисты дежурили у резиденции более 40 минут, но в доме просто погасили свет.
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