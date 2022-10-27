Путин: предстоящее десятилетие станет самым опасным и непредсказуемым

Лидер России Владимир Путин предупредил, что предстоящее десятилетие окажется самым важным после окончания Второй мировой войны.

"Мы стоим на историческом рубеже", — подчеркнул глава РФ во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента нашей страны, это десятилетие будет наиболее опасным и непредсказуемым. Также Путин отметил, что западные лидеры не могут полностью руководить человечеством, даже если очень этого хотят.

Ранее российский лидер предложил изменить структуру ООН с учётом мирового многообразия.