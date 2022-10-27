Лидер России Владимир Путин предупредил, что предстоящее десятилетие окажется самым важным после окончания Второй мировой войны.
"Мы стоим на историческом рубеже", — подчеркнул глава РФ во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
По словам президента нашей страны, это десятилетие будет наиболее опасным и непредсказуемым. Также Путин отметил, что западные лидеры не могут полностью руководить человечеством, даже если очень этого хотят.
Ранее российский лидер предложил изменить структуру ООН с учётом мирового многообразия.
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