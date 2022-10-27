Выступление Владимира Путина на Валдае-2022

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай". Известно, что мероприятия проходят с 24 по 27 октября на территории Москвы.

https://www.youtube.com/watch?v=t0LA3AYOrO8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

Тема заседания: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявлял, что речь главы России после его выступления необходимо будет несколько дней перечитывать и изучать.

"Сегодня состоится главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.