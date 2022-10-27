Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай". Известно, что мероприятия проходят с 24 по 27 октября на территории Москвы.
Тема заседания: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявлял, что речь главы России после его выступления необходимо будет несколько дней перечитывать и изучать.
"Сегодня состоится главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.
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