Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Путин назвал гражданской войной ситуацию между РФ и Украиной
Estia: США требуют от Греции воевать вместо них на Украине
Прилепин о мобилизации депутатов Хабаровского края: "Получилось некрасиво"
Путин высказался по поводу ухода западных компаний с российского рынка
Россия не собирается становиться новым гегемоном, сказал Путин
Путин: "Россия отстаивает свое право на существование"
Wargonzo: "Путин объявил войну мировому правительству"
Юрист: подача ЛГБТ в хорошем ракурсе будет наказываться по закону
Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

Путин призвал обсудить изменение ООН и отразить в её структуре многообразие мира

Мир

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве выступил за изменение структуры Организации Объединённых Наций и Совета безопасности ООН.

"Она должна в большей степени отражать именно многообразие мировых регионов", — подчеркнул президент.

Вместе с этим он заявил, что влияние Азии, Африки и Латинской Америки на будущее всех стран усилится.

Ранее Путин сказал, что Россия отстаивает своё право на существование. Её не получится уничтожить или сделать зависимой от других государств, отметил глава РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.

США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Силовые структуры
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь
Мир. Новости мира
Полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине: "Уже на краю"
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Силовые структуры
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Последние материалы
Путин: "Россия отстаивает свое право на существование"
Wargonzo: "Путин объявил войну мировому правительству"
Юрист: подача ЛГБТ в хорошем ракурсе будет наказываться по закону
Водоем говорящих деревьев вызывает слуховые галлюцинации
Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования
30 октября в Московской консерватории вечер камерной музыки
Минздрав Омской области: угрозы для жизни 81-летней жертвы грабителя нет
Путин: "Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены"
ВС РФ массово уничтожают бронетехнику НАТО на Херсонщине
Армия России взяла освободила Невское и Новосадово на Сватовском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников