Путин призвал обсудить изменение ООН и отразить в её структуре многообразие мира

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве выступил за изменение структуры Организации Объединённых Наций и Совета безопасности ООН.

"Она должна в большей степени отражать именно многообразие мировых регионов", — подчеркнул президент.

Вместе с этим он заявил, что влияние Азии, Африки и Латинской Америки на будущее всех стран усилится.

Ранее Путин сказал, что Россия отстаивает своё право на существование. Её не получится уничтожить или сделать зависимой от других государств, отметил глава РФ.