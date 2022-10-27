Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве выступил за изменение структуры Организации Объединённых Наций и Совета безопасности ООН.
"Она должна в большей степени отражать именно многообразие мировых регионов", — подчеркнул президент.
Вместе с этим он заявил, что влияние Азии, Африки и Латинской Америки на будущее всех стран усилится.
Ранее Путин сказал, что Россия отстаивает своё право на существование. Её не получится уничтожить или сделать зависимой от других государств, отметил глава РФ.
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