Путин: "Россия отстаивает свое право на существование"

Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заверил, что в отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения.

Президент РФ заявил, что Россию не удастся превратить в инструмент для достижения геополитических целей.

"Россия не бросает вызов странам Запада, а отстаивает свое право на существование", — отметил российский лидер.

Путин также отметил, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования.