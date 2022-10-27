Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заверил, что в отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения.
Президент РФ заявил, что Россию не удастся превратить в инструмент для достижения геополитических целей.
"Россия не бросает вызов странам Запада, а отстаивает свое право на существование", — отметил российский лидер.
Путин также отметил, что США нечего предложить миру, кроме своего доминирования.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.