Путин: Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение

В последние месяцы западные страны предприняли целый ряд шагов, которые направлены на эскалацию кризисной ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Валдае-2022".

По его словам, разжигание украинского конфликта, провокации вокруг Тайваня, проблемы на продовольственных и энергетических рынках свидетельствуют о том, что Запад "всегда играет на обострение".

Как пояснил глава государства, причиной энергокризиса стали системные ошибки западных политиков. Он считает, что на этом же фоне произошли теракты на общеевропейских газопроводах.

"Это вообще запредельные вещи", — указал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что речь российского лидера, произнесённую на "Валдае", будут изучать и анализировать на протяжении нескольких дней.