MEN: пьяный украинец протаранил дом британки, объяснив это конфликтом на Украине

Украинский беженец, находящийся в нетрезвом состоянии, врезался на спорткаре в дом британской жительницы. Суду он пояснил, что пьёт из-за конфликта на Украине.

Нетрезвый 58-летний Иван Клюка вчетверо превысил разрешённую скорость на спортивном автомобиле Audi S7, пишет местное издание Manchester Evening News. Авторы статьи уточняют, что эта модель стоит около 70 тысяч фунтов стерлингов (почти пять миллионов рублей).

На суде мигрант пояснил, что выпил несколько бутылок водки. По словам адвоката украинца, его алкогольная зависимость "резко обострилась" после начала кризиса на родине.

Как следует из приговора, Клюке суд назначил восемь месяцев условного лишения свободы и отправил на принудительные работы на 250 часов