Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Sun: Сунак указал Джонсону, что его новое премьерство обернётся катастрофой
ОАЭ будут вкладывать деньги в российские IT-стартапы
Евсеев: если Белоруссия подключится к спецоперации, то у ВСУ не останется шансов
Океанолог: боевые дельфины могут охранять вход в бухту Севастополя
Жительница Донецка взяла в плен снайпера ВСУ
Эксперты: истребитель СУ-34 разбился в Ейске из-за попадания чаек в двигатели
FAZ: Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать "план Маршалла" для Украины
Баширов: эскалация украинского конфликта означает, что кто-то проигрывает
Группировка войск "Отважные" укрепляет линию обороны Сватово — Кременная

Политик Топкурулу: Турция и Россия полным ходом начали торговлю в нацвалютах

Мир

Анкара и Москва полностью перешли на торговлю в национальных валютах, США не в силах вмешаться в этот процесс, заявил турецкий политик Хакан Топкурулу.

В статье для издания Aydınlılk он пояснил, что Турция и РФ осуществляют торговые операции в рублях. По его словам, такой обмен сейчас функционирует "как часы с налаженной сетью".

"Торговля с помощью нацвалют идёт полным ходом. США не могут вмешаться", — указал Топкурулу.

Он также подчеркнул: доллар окончательно вытеснен из экономических отношений Анкары и Москвы.

В начале августа сообщалось, что Турция и РФ хотят перейти на полное использование национальных валют в торговле. Как отмечает издание Milliyet, отказ от доллара и евро позволит защитить турецкие резервы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского

Промежуточные выборы в Конгресс США станут "точкой невозврата" для Байдена, считает индийский аналитик.

IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Силовые структуры
Военные ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ на Херсонском направлении
Мир. Новости мира
Поляки о землях Украины: "Европейские гиены уже начали делиться падалью"
Любовь Степушова Можно выдохнуть: Си Цзиньпин обеспечит Путину поддержку на долгие годы Любовь Степушова Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев
Силовые структуры
ВСУ снимают американские гаубицы M777 с Купянского направления из-за дефектов
Силовые структуры
РВ: группировка "О" выжигает укрепрайоны ВСУ "Солнцепёками" у Красного Лимана
Евсеев: частичная мобилизация в РФ поставит Украину в тяжёлое положение
Силовые структуры
Евсеев: частичная мобилизация в РФ поставит Украину в тяжёлое положение
Последние материалы
Жительница Донецка взяла в плен снайпера ВСУ
Эксперты: истребитель СУ-34 разбился в Ейске из-за попадания чаек в двигатели
FAZ: Шольц и фон дер Ляйен предлагают создать "план Маршалла" для Украины
Баширов: эскалация украинского конфликта означает, что кто-то проигрывает
Группировка войск "Отважные" укрепляет линию обороны Сватово — Кременная
Стремоусов о ситуации на херсонском направлении: "Всё стабильно"
Симоньян: высказывание Красовского о том, что надо топить детей "омерзительно"
Военкор Лисицын: ВСУ понесли потери при наступлении в ДНР
МО РФ: Украина готовит провокацию с расстрелом мирных граждан под Харьковом
Русские разведчики допрашивают выживших из уничтоженной группы ВСУ под Марьинкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников