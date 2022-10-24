Политик Топкурулу: Турция и Россия полным ходом начали торговлю в нацвалютах

Анкара и Москва полностью перешли на торговлю в национальных валютах, США не в силах вмешаться в этот процесс, заявил турецкий политик Хакан Топкурулу.

В статье для издания Aydınlılk он пояснил, что Турция и РФ осуществляют торговые операции в рублях. По его словам, такой обмен сейчас функционирует "как часы с налаженной сетью".

"Торговля с помощью нацвалют идёт полным ходом. США не могут вмешаться", — указал Топкурулу.

Он также подчеркнул: доллар окончательно вытеснен из экономических отношений Анкары и Москвы.

В начале августа сообщалось, что Турция и РФ хотят перейти на полное использование национальных валют в торговле. Как отмечает издание Milliyet, отказ от доллара и евро позволит защитить турецкие резервы.