Milliyet: РФ и Турция хотят перейти на полное использование нацвалют в торговле

Россия и Турция постепенно планируют перейти на полное использование национальных валют в торговле. Об этом сообщает Milliyet.

По информации издания, после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным стало ясно, что рубль будет использоваться для расчётов за природный газ между государствами.

"Затем последует введение турецкой лиры и местных валют вместо доллара и евро в торговле между РФ и Турцией", — сказано в статье.

Как отмечает Milliyet, денежные операции в нацвалютах защитят турецкие резервы.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон назвал Турцию прагматичным геополитическим игроком. Он предположил, что после разгрома Запада на Украине Анкара "потянется" к Москве. Джонсон также подчеркнул: Турция может создать какой-то вид союза или альянса с Россией.