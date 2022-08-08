Россия и Турция постепенно планируют перейти на полное использование национальных валют в торговле. Об этом сообщает Milliyet.
По информации издания, после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным стало ясно, что рубль будет использоваться для расчётов за природный газ между государствами.
"Затем последует введение турецкой лиры и местных валют вместо доллара и евро в торговле между РФ и Турцией", — сказано в статье.
Как отмечает Milliyet, денежные операции в нацвалютах защитят турецкие резервы.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон назвал Турцию прагматичным геополитическим игроком. Он предположил, что после разгрома Запада на Украине Анкара "потянется" к Москве. Джонсон также подчеркнул: Турция может создать какой-то вид союза или альянса с Россией.
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