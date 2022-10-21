Президент Украины Владимир Зеленский не может даже мечтать о том, что у России может быть статус "преступника". Также главе киевского режима необходимо отказаться от мании величия и "снять корону". Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"У Зеленского мания величия, он решил стать пророком мирового сообщества и давать оценки руководителям других государств", — сказал он в беседе с РИА Новости.
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