Депутат ФРГ Крупалла назвал ошибкой политику санкций Шольца против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стране удалось справиться с зависимостью от российского газа. Однако сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла считает, что Берлин ошибся, развязав санкционную войну против Москвы. Его мнение приводит журнал Tagesspiegel.

Политик считает, что Шольц не показал истинную причину роста цен на топливо.

"Однако тайное становится явным, поэтому вам нужно запастись действительно тёплым бельём", — сказал Крупалла.

Он также подчеркнул, что власти не уделяют должного внимания социальной сфере, в которой помощь от государства всегда запаздывает.