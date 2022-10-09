Bloomberg: Шольц устроил настоящую истерику из-за российского газа

У канцлера ФРГ Олафа Шольца случилась истерика из-за российского газа, пишет Bloomberg.

Выступление лидера Германии в бундестаге обернулось форменной истерикой. Шольц вышел на трибуну, чтобы произнести обычную речь о федеральных расходах, однако внезапно не смог сдержать эмоций и дал волю чувствам, отмечает обозреватель.

"Крепко сжав правую руку, Шольц обрушился с гневом на критиков своей энергетической политики, размахивая кулаком вверх и вниз", — описывает этот момент журналист.

В результате Шольц раскритиковал блок бывшего канцлера Ангелы Меркель, обвинив её в затруднительном положении, в котором сейчас оказалась страна.

По мнению политика, в нынешней ситуации с газом виновна именно партия Меркель, так как она не пыталась снизить зависимость Берлина от голубого топлива из России.

Шольц недоволен тем, что Германия строила газопроводы с Россией и не имела никакого "плана Б" на случай, если поставки из РФ прекратятся, объясняет автор материала.

Журналист считает, что канцлер попросту не был готов к такому ответственному посту, и теперь получил жёсткий урок, что значит управлять страной

"Необычная вспышка гнева является признаком напряжения, в котором находится 64-летний социал-демократ", — заключил автор Bloomberg.