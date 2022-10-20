Япония существенно в сентябре сократила импорт СПГ из России

Япония в сентябре сократила импорт российского сжиженного природного газа на 10,7% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили в японском Минфине, кроме того, Токио не импортировал ни барреля нефти из России.

Кроме того, доля поставок российского угля сокращена на 82% по сравнению с прошлым годом, сообщили в японском ведомстве.