Япония в сентябре сократила импорт российского сжиженного природного газа на 10,7% по сравнению с прошлым годом.
Как сообщили в японском Минфине, кроме того, Токио не импортировал ни барреля нефти из России.
Кроме того, доля поставок российского угля сокращена на 82% по сравнению с прошлым годом, сообщили в японском ведомстве.
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