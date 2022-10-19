Джаралла: призыв Врублевского убивать русских ввёл Казахстан в состояние шока

Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский был уволен из-за призыва "убивать как можно больше русских". Об этом сообщил политолог Владимир Джаралла.

В интервью ФАН он назвал некорректное заявление дипломата главной причиной отставки. По его словам, сначала Врублевского отправили в "некий отпуск", однако в дальнейшем стало понятно, что украинский посол должен быть снят со своего поста.

"Господин Врублевский ввёл в состояние шока всех, и прежде всего казахстанскую сторону", — сказал эксперт.

Кроме того, он подчеркнул: антироссийские призывы посла нарушают "все мыслимые и немыслимые" дипломатические нормы.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял Врублевского с должности. При этом в соответствующем указе не сообщается, кто станет преемником дипломата.

Летом украинский посол объявил в соцсетях о намерении Киева "убивать как можно больше русских". Затем МИД Казахстана выразил ему протест.