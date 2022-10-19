Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский снят со своей должности. Об этом сказано в указе украинского президента Владимира Зеленского, опубликованном на официальном сайте его офиса.
В документе не сообщается, кто в дальнейшем заменит дипломата на посту.
"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", — отмечается в указе.
Летом 2022 года Врублевский объявил в социальных сетях о намерении киевского режима "убить как можно больше русских". После этого Казахстан выразил протест послу в связи с его некорректными высказываниями. В начале сентября украинский дипломат принёс извинения за русофобские заявления.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала, чтобы её казахстанские коллеги приняли окончательное решение по высылке Врублевского из республики.
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