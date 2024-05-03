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Вы теперь будете знать, как правильно выбирать куличи к Пасхе! Главное, обращать внимание на состав

Эксперт Койтов рассказал, как выбрать куличи к Пасхе

1:23
Еда

Покупая кулич к Пасхе в магазине, обязательно обращайте внимание на упаковку и состав.

Эксперт Койтов рассказал, как выбрать куличи к Пасхе
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

О том, какие ингредиенты должны присутствовать в пасхальной выпечке, рассказал в беседе с Радио 1 сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Как отметил эксперт, выбор стоит делать в пользу натурального продукта, без искусственных заменителей, эмульгаторов и консервантов. Стандартные ингредиенты:

  • мука,
  • масло или маргарин,
  • яйца.

Куличи, где указан срок годности более трёх недель, вряд ли содержат натуральные компоненты.

Также нужно обращать внимание на эмблему ЕАС на упаковке — такая продукция подтверждена техническим регламентом.

При этом эксперт уверен, что в куличе главное — духовный смысл, а не внешняя картинка.

"Если мы говорим про историю, то раньше куличи пекли простыми, даже без крема, но они всё равно были праздничными. Сейчас до сих пор нет утверждённого общепринятого рецепта, и в этом смысле, наверное, хотя бы раз в год можно самому кулич попробовать испечь, и тогда мы будем уверены, что с ним всё так", — отметил специалист.

Алексей Койтов также предупредил, что крашеные пасхальные яйца могут храниться в холодильнике максимум пару дней, поскольку используется краситель.

Куличи Пасхальные: ВЫ будете знать ВСЁ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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