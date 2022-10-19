Евросоюз подготовил новый пакет санкций в отношении Ирана из-за того, что Тегеран якобы передаёт оружие Москве. Об этом сообщили в издании Politico, ссылаясь на данные чиновников.
"Дипломаты надеются согласовать новый пакет сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу", — приводит издание слова источников.
Предполагается, что санкционные меры нанесут "удар" по физическим и юридическим лицам Ирана. Москва и Тегеран неоднократно опровергали информацию о якобы поставках иранского вооружения в Россию.
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