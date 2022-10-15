Лукашенко дал совет США и Британии о СВО: Поверьте, в течение недели договоримся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил властям США и Великобритании, как можно за неделю остановить конфликт на Украине.

Лукашенко отметил, что вооружённое противостояние на Украине можно остановить в короткие сроки. Он уверен, что всё зависит от решения США и Великобритании.

"Если вы поймёте и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — выразил свою позицию белорусский лидер в интервью NBC.

Глава Белоруссии объяснил, что сейчас не время искать виноватых.

"Каждый день гибнут люди. Давайте остановим в…* и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула", — заявил Лукашенко.

Он уверен, что переговорные процессы, начавшиеся весной, остановились, так как Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры.

"Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен", — отметил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заверил, что России не нужна эскалация на Украине.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.