Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил властям США и Великобритании, как можно за неделю остановить конфликт на Украине.
Лукашенко отметил, что вооружённое противостояние на Украине можно остановить в короткие сроки. Он уверен, что всё зависит от решения США и Великобритании.
"Если вы поймёте и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — выразил свою позицию белорусский лидер в интервью NBC.
Глава Белоруссии объяснил, что сейчас не время искать виноватых.
"Каждый день гибнут люди. Давайте остановим в…* и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула", — заявил Лукашенко.
Он уверен, что переговорные процессы, начавшиеся весной, остановились, так как Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры.
"Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен", — отметил Лукашенко.
Ранее глава Белоруссии заверил, что России не нужна эскалация на Украине.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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